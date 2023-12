Moretto: “Buchanan ha aperto all’Inter, c’è l’ok: è lui il prescelto, i dettagli”

E' il primo nome per sostituire Cuadrado, l'Inter lo vuole: il giocatore ha già dato l'ok, non c'è ancora un accordo ma c'è ottima sintonia

Intervenuto in diretta sul canale Twitch di SOS Fanta, Matteo Moretto, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Tajon Buchanan, nome accostato con forza all'Inter nelle prossime ore: "E' il primo nome per sostituire Cuadrado, l'Inter lo vuole: il giocatore ha già dato l'ok, non c'è ancora un accordo ma c'è ottima sintonia. Lui è apertissimo, vuole andare all'Inter: manca l'accordo tra club, sono vere le cifre e le formule che girano (7-8 milioni, prestito con obbligo, ndr), ma sono da quadrare. Ma è lui il giocatore che l'Inter vuole".