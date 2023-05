El Shaarawy in scadenza a giugno, l’Inter ci pensa: ecco perchè può essere utile

L'Inter, come da tradizione degli ultimi anni, sta valutando con grande attenzione il mercato dei calciatori in scadenza di contratto, alla ricerca di elementi a parametro zero che possano rinforzare la rosa. L'ultimo nome emerso, secondo Tuttosport, è quello di Stephan El Shaarawy , autentico jolly classe '92 ancora in attesa di una proposta di rinnovo da parte della Roma: "El Shaarawy al momento vorrebbe rimanere a Roma, [...] è anche disponibile a ridurre il suo ingaggio, attualmente di 3.5 milioni, il problema è che nessuno del club giallorosso, in primis il ds Pinto, si è fatto finora vivo con il giocatore e il suo entourage".

L'Inter ci pensa, ecco perchè

"El Shaarawy aspetta la Roma, ma si guarda attorno. Milano è una città a cui è rimasto legato e ci tornerebbe volentieri, il Milan è la squadra per cui faceva il tifo da bambino. Il "Faraone" rappresenta un parametro zero interessante, non solo per il Milan. Sul ragazzo ci sono pure alcuni interessamenti dall'estero, ma anche l'Inter sta ragionando sul suo profilo, non fosse altro perché il club nerazzurro negli ultimi anni ha aumentato la propria attenzione sui giocatori italiani. Inoltre El Shaarawy in queste due stagioni con Mourinho si è disimpegnato in più ruoli - trequartista-seconda punta, ma anche quinto di centrocampo - in un sistema, il 3-4-2-1, simile al 3-5-2 di Inzaghi".