Gds – Emerson Royal, il nuovo Maicon che piace all’Inter: ecco le sue caratteristiche. Nel Betis…

Tra le varie contropartite che il Barcellona ha proposto all’Inter nella trattativa per Lautaro Martinez, figura anche Emerson Royal. Il club blaugrana lo scorso gennaio lo prelevò in cooperazione col Betis per 12 milioni di euro, con i biancoverdi è stato autore di un’ottima stagione mettendo a segno anche 3 gol e 5 assist.

La Gazzetta dello Sport analizza così le caratteristiche del brasiliano: “In patria lo paragonavano a Dani Alves, oggi, dopo lo sviluppo fisico e le voci sull’Inter, il paragone più ricorrente è con Maicon. E’ partito dai dribbling, ma anche dalle attenzioni difensive: negli anni ha aggiunto tocco col piede debole (il sinistro) e tiro, oggi temibile”.

“Difensore che ama uscire dalla difesa come piace dalle parti di Barcellona, cioè con passaggi veloci, triangolazioni e giocate di fino, rispetto ad altri esterni brasiliani dal piede educato può aggiungere corsa, fisico e capacità di fare la giocata giusta a livello difensivo. Nel Betis gioca da esterno a tutta fascia (in un 3-5-2) e la velocità nel coprire il campo è la prima cosa che salta agli occhi, ma i tifosi si esaltano per certe uscite di classe o per i cross in corsa“.

(Gazzetta dello Sport)