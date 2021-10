Empoli-Inter, turnover limitato per Inzaghi. Correa a gara in corso, sorpresa a destra?

Il tecnico dell'Inter ha recuperato l'attaccante argentino e spera che anche Vidal sarà a disposizione per la trasferta

Andrea Della Sala

Dopo il pareggio di ieri contro la Juve, non c'è tempo di piangersi addosso per l'Inter che mercoledì sarà di nuovo in campo in casa dell'Empoli. Mister Inzaghi, in vista della trasferta in Toscana, spera di recuperare qualcuno dei giocatori ai box e ragiona sulla formazione da schierare. Tenendo anche presente il calendario e i prossimi importanti impegni.

"L'Inter è tornata subito in campo ad Appiano e le buone notizie sono legate a Correa e Vidal, indisponibili contro i bianconeri. Il Tucu ha lavorato normalmente e sarà tra i convocati per la trasferta in Toscana. Il cileno ha smaltito la febbre (nessun rischio Covid), anche se è rimasto a casa, ma domani dovrebbe tornare in gruppo e quindi a disposizione", si legge su Gazzetta.it.

"Difficile ad oggi immaginare l'undici anti Empoli, anche se l'eventuale turnover sarà limitato al massimo. Potrebbe tornare Dimarco, più al posto di Bastoni che di Perisic. Correa servirà a dare fiato all'attacco, ma soltanto a gara in corso. A destra andrà valutata la posizione di Dumfries, che ha confermato di non essere pronto per una squadra che sta cercando disperatamente solidità ed equilibrio. Se Darmian non può giocare ogni tre giorni, ci sarebbero anche le opzioni D'Ambrosio o Perisic, con Dimarco a sinistra. L'unico altro dubbio è legato alla mezzala sinistra. Ma Calhanoglu contro la Juve ha dimostrato che per un'ora, oltre a metterci pepe con tiri e calci piazzati, può dare sostanza alla mediana", aggiunge il portale sportivo.