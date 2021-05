Equipe – Superlega, ecco la prima punizione Uefa: via i 2 posti Champions extra

Arrivano le prime indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le prime sanzioni dell'organizzazione internazionale sui ribelli della Superlega

La Uefa sarebbe pronta a varare le prime sanzioni nei confronti dei club ribelli dopo il tentativo, poi abortito della Superlega . Stando a quanto riporta l'Equipe, la confederazione europea intende annullare la decisione di dare due posti aggiuntivi per la nuova Champions League del 2024 a 36 squadre, riservata ai grandi club, qualora non riuscissero a qualificarsi nel rispettivo campionato.

Il criterio, spiegato lo scorso aprile, prevede infatti l'assegnazione di due posti ai due club con i coefficienti più alti che non si sono qualificati direttamente per la fase campionato di Champions League, ma si sono qualificati per la fase preliminare della massima competizione europea oppure per l'Europa League/Europa Conference League (in programma dalla stagione 2021/22)