GdS – Eriksen via, ma non sarà un affare alla Nainggolan. A centrocampo il sogno dell’Inter è uno

L’Inter deve cedere prima di poter investire, ormai il discorso è chiaro. Questi gli ultimi movimenti nel mercato dell’Inter secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà su Gazzetta.it: NAINGGOLAN – “L’Inter ha cambiato strategia, inevitabile. A fine settembre aveva detto no a una proposta del Cagliari sotto i dieci milioni per Nainggolan, ne chiedeva almeno 12 e non ha mollato di mezzo millimetro. A fine dicembre ha aperto al trasferimento in prestito secco, con l’ingaggio fino a giugno (circa due milioni netti) quasi totalmente a carico di Giulini. Nel caso specifico eviti di pagare oltre 300 mila euro netti al mese da oggi fino al 30 giugno. Prestito secco senza opzioni: a fine giugno Radja potrebbe tornare alla base con metà campionato alle spalle magari di gran rendimento. E con mesi giusti alle spalle, anche il cartellino acquisterebbe valore, a un anno dalla scadenza con i nerazzurri”.

ERIKSEN – “La scaletta da seguire nel caso di Christian lo scontento è completamente diversa. Intanto guadagna 7,5 a stagione e non poco più di 4, ha un contratto in scadenza nel 2024 e non tra un anno e mezzo, è arrivato appena lo scorso gennaio e non una vita fa. La perfezione sarebbe quella di trovare un estimatore che direttamente venga a prendere il cartellino per una cifra non inferiore ai 20-22 milioni”.