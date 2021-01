Inter, quale futuro per Eriksen? L’Ajax si tira indietro, mossa a sorpresa di Mourinho

Il mercato di gennaio dell’Inter passa inevitabilmente dal futuro di Christian Eriksen: il centrocampista danese è ormai fuori dal progetto tecnico e societario dei nerazzurri, e il clima si è fatto ancor più pesante dopo la decisione del suo agente di far causa al club interista per il mancato pagamento delle sue commissioni. Non illuda lo spezzone di partita giocato contro la Sampdoria: l’ex Tottenham non avrà modo di rilanciarsi, Conte non cambierà idea su di lui. L’Inter ha esposto il cartello “vendesi”, ma al momento non sono arrivate offerte concrete: tuttavia, secondo calciomercato.com, la dirigenza interista è convinta di riuscire a trovare una soluzione entro la fine della finestra invernale di mercato.

PRETENDENTE IN MENO – L’agente del giocatore è al lavoro per trovare una nuova sistemazione al suo assistito, ma nel frattempo c’è da registrare il tramonto definitivo di una pista emersa negli scorsi giorni: l’Ajax, ex club di Eriksen, ha deciso di tirarsi indietro. Il club olandese ci ha pensato seriamente, ma il pesante ingaggio del danese e la scelta di investire sull’attacco (preso Sebastien Haller per più di 20 milioni di euro, spesa record dei Lancieri) hanno fermato ogni discorso sul nascere.

MOSSA A SORPRESA – Accantonata l’ipotesi Ajax, il futuro di Eriksen potrebbe essere nuovamente a Londra, sponda Tottenham: José Mourinho, a sorpresa, avrebbe aperto a un eventuale ritorno del danese. Al momento tra i due club non ci sono stati ancora contatti avanzati: si tratta solamente di un’idea di intermediari, non di una trattativa in corso. Lo stipendio di Eriksen rimane un grosso ostacolo anche per gli Spurs ma, nel caso in cui si dovesse aprire uno spiraglio da parte dell’Inter, l’operazione potrebbe decollare.