Sky – Inter, avanti tutta per Eriksen. Marotta a cena a Milano con l’agente, ecco cosa manca

L’Inter è sempre più vicina a Eriksen. La trattativa per portare a Milano il talento del Tottenham prosegue spedita e c’è grande ottimismo in casa nerazzurra per l’arrivo del centrocampista. Secondo quanto riportato da Di Marzio, questa l’ad dell’Inter Beppe Marotta ha cenato con l’agente di Eriksen, Martin Schoots, per portare avanti un affare che ora dopo ora sembra sempre più concreto.

Ingaggio da 8 milioni più 2 di bonus per il danese con l’Inter. Manca solamente il tempo per limare le distanze che ci sono tra Levy, presidente del Tottenham, e l’Inter. Gli Spurs chiedono 20 milioni, l’Inter ha offerto 12 milioni, ma c’è grande ottimismo dopo questa giornata.