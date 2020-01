Inter, Galante: “Eriksen? Che acquisto, noi poco abituati a colpi del genere. E Politano…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex Inter Fabio Galante ha risposto così alla domanda sullo scambio Politano-Spinazzola:

“Sono due giocatori molto forti. Con Matteo ci ho parlato prima dell’Atalanta e l’ho visto tante volte, sono sicuro che la Roma prende un ottimo calciatore. Conosco meno Spinazzola, ma è un esterno di gamba che andrà benissimo per Conte. Politano può giocare in questo tipo di club, ha dimostrato le sue qualità. La piazza di Roma ti trascina e per un calciatore penso sia molto bello giocare lì, sia nei giallorossi che nella Lazio. Per caratteristiche è diverso da Zaniolo, ma dimostrerà di essere all’altezza”.

Eriksen?

“Alzerebbe ancora di più il livello della squadra dell’Inter, che deve prendere questi profili per pensare di dare noia alla Juventus fino alla fine. Siamo poco abituati a gennaio a un colpo del genere, Eriksen sarebbe un grande acquisto. Il ruolo? Con un allenatore bravo un giocatore può ricoprire anche altre posizioni e faccio l’esempio di Brozovic, che ora si è trasformato in un grande regista”.