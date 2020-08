Inter, Eriksen al centro del progetto di Suning: Conte o Allegri, ecco cosa cambierebbe

Arrivato all’Inter a gennaio con grandi aspettative, Christian Eriksen non è ancora riuscito a mostrare a pieno tutto il suo talento: il centrocampista danese sta faticando a inserirsi nei meccanismi di gioco di Antonio Conte, che spesso e volentieri lo ha relegato in panchina. Tuttavia, secondo Tuttosport, l’ex Tottenham è destinato a recitare un ruolo da protagonista in futuro, a prescindere dal nome dell’allenatore.

AL CENTRO DEL PROGETTO – “Per annunciarlo al mondo, Suning ha chiesto (e ottenuto) che venisse aperto il Teatro alla Scala per essere sfondo al servizio fotografico che lo ritraeva per la prima volta da interista dopo la firma con Steven Zhang. Sempre Suning lo ha scelto come testimonial per la maglia bianca, quella da trasferta. Questo perché Christian Eriksen, per Zhang rappresenta, proprio come Romelu Lukaku, la novità dell’Inter, un club che guarda alla Premier come stella polare sia nella scelta dei giocatori, sia per ampliare gli orizzonti del marketing“.

CON CONTE… – “(Dalla Premier) potrebbe arrivare l’uomo scelto per supportare Eriksen nel 3-4-1-2 studiato da Antonio Conte come un vestito su misura per il danese. Il prescelto è Tanguy Ndombele, “doberman” da affiancare a Barella e a Sandro Tonali (altra new entry nell’estate nerazzurra) per mettere (tanta) legna alle spalle di Chris che in questa Inter non riesce proprio a trovare spazio“.

…E CON ALLEGRI – “Allegri, che alla Juve ha fatto le sue fortune con un regista basso di qualità (prima Andrea Pirlo, quindi Miralem Pjanic) potrebbe provarlo proprio in quel ruolo, ovvero da play basso, per avere al centro dell’ingranaggio un uomo con la visione da trequartista, quindi abile nel verticalizzare verso le punte“.