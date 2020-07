Nuova maglia, Suning lancia un segnale non casuale: ecco perché è stato scelto Eriksen

Nonostante le prestazioni al di sotto delle aspettative e lo scarso utilizzo da parte di Antonio Conte in queste ultime uscite stagionali, Suning non ha dubbi. Christian Eriksen è destinato ad essere uno dei simboli dell’Inter del presente e del futuro.

Il centrocampista danese, arrivato a gennaio dal Tottenham, è stato scelto come testimonial per la presentazione delle maglie per la prossima stagione. Una scelta non casuale secondo Tuttosport, che lascia intendere tutta la fiducia della proprietà interista nel suo talento.

“Le scelte, nei grandi club, non sono mai casuali. L’Inter ha deciso di utilizzare Christian Eriksen come modello per presentare la maglia da trasferta per la stagione 2020/21 (esordio con l’Atalanta nell’ultima trasferta dell’annata, mentre la prima maglia verrà battezzata contro il Napoli), segno di come il danese, per Suning, sia un simbolo dell’Inter che verrà“.