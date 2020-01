Sky – Inter, avviati i contatti con Eriksen. Trattativa difficile ma i nerazzurri ci sono

L’Inter in queste ore ha avviato contatti con Eriksen per capire quali sono i margini per portarlo a giugno a Milano. La concorrenza è tanta perché sono tanti i club interessati a lui, ma c’è anche il club nerazzurro – spiegano a Skysport – pronto a rinforzare il centrocampo per la prossima stagione. Massima cautela, siamo ancora alla fase dei contatti con il calciatore del Tottenham di Mourinho, è ancora lontana una chiusura dell’operazione che si chiuderebbe a parametro zero.

(Fonte: SS24)