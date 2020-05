Eriksen può cambiare l’Inter e il mercato: il grande colpo non sarà a centrocampo. E Conte…

Il futuro dell’Inter dipenderà da Eriksen. In campo, ma anche fuori: secondo Tuttosport, la definitiva esplosione del centrocampista danese, grande colpo del mercato invernale dei nerazzurri, potrà incidere sia sulle scelte tattiche di Conte che sulle strategie della società.

SVOLTA TATTICA – “È il 3-5-2 che ha regalato certezze e punti, ma quando Antonio Conte potrà – se potrà – tornare ad allenare in campo i suoi giocatori, allora si potrebbe vedere presto un’Inter con un sistema leggermente diverso, modellato per far rendere al massimo Christian Eriksen. […] L’idea è anche semplice: passare dal 3-5-2 al 3-4-1-2, ovvero avanzare una delle due mezzali al ruolo di trequartista. In fondo l’Inter ha già giocato in questa maniera a inizio stagione, quando la mezzala sinistra era Sensi e i nerazzurri passavano dal 3-5-2 al 3-4-1-2 a seconda del tipo di azione offensiva, col folletto di Urbino bravo a spostarsi, ad agire prima da secondo regista al fianco di Brozovic e poi da attaccante aggiunto alle spalle di Lukaku e Martinez“.

CAMBIO DI STRATEGIA – “Se Eriksen tornerà a fare l’Eriksen anche in nerazzurro, imponendosi ed esplodendo definitivamente, allora chi potrà guadagnarci non saranno solo la squadra e Conte, ma anche la società che potrà ragionare su un mercato diverso. […] Con l’esplosione di Eriksen, la dirigenza nerazzurra potrebbe concentrare quindi le forze su altri ruoli, in primis gli esterni“.