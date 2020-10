Inter, da uomini mercato a titolari. ‘Perdonati’ da Conte, Perisic e Brozovic si prendono il derby

In estate sembravano ormai sul punto di lasciare l’Inter definitivamente, poi sono rimasti e ora potrebbero essere titolari nella squadra che affronterà il Milan sabato sera. Si tratta di Ivan Perisic e Marcelo Brozovic che, complici i tanti assenti per coronavirus, potrebbero essere protagonisti nella prossima formazione scelta da Conte.

BROZOVIC – “Arrivato dalla Dinamo Zagabria nel gennaio 2015, Epic Brozo tre anni dopo è di fatto su un aereo per Siviglia (1 milione di prestito, 28 per il diritto di riscatto), ma Spalletti lo fa scendere perché non arriva Pastore e il croato serve. Brozo, che prima era intermittente come un faro e le diagonali le faceva in discoteca, svolta nella vita con la nascita della prima figlia e sul campo quando viene piazzato davanti alla difesa. Non a caso la scorsa estate è l’unico titolare sopravvissuto nella rivoluzione contiana a centrocampo. I numeri pagano, visto che sarà il nerazzurro che fornisce più assist (9, al pari di Sanchez), che vince più contrasti (95) e che recupera più palloni (272). Mentre in assoluto è il centrocampista con il maggior numero di passaggi riusciti in Serie A nelle ultime quattro stagioni: 6856. Numeri che pesano più dei due gol decisivi segnati al Milan nei derby vinti la scorsa stagione. Malgrado tutto, Brozo passa un’estate da precario. È uno dei pochi con cui fare cassa per arrivare a Kanté. Invece resta. E punta a un altro derby epico”, si legge su Gazzetta.it.