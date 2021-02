Vidal in dubbio per il Milan? Da Eriksen arriva un messaggio forte e chiaro: Conte apprezza

La prestazione di Eriksen con la Lazio è stata particolarmente positiva: parte il ballottaggio con Vidal

Matteo Pifferi

Christian Eriksen torna al centro del progetto Inter. Dopo un gennaio trascorso in ombra, complice alcune voci di una possibile cessione, il danese ha trovato man mano sempre più spazio, vuoi per necessità, vuoi perché un giocatore come l'ex Tottenham può far sempre comodo. Antonio Conte l'ha capito ed Eriksen ha ripagato la fiducia del mister con una prestazione perfetta contro la Lazio.

In campo per 72', Eriksen ha disegnato calcio, dando quel segnale di continuità nell'arco della partita che non sempre c'è stato. "E ora chissà cosa deciderà Conte in vista del big match contro il Milan, appuntamento che Vidal farà di tutto per non perdersi: il cileno dovrebbe recuperare dopo la contusione al ginocchio sinistro accusata nel successo di Firenze, ma siamo così certi di vederlo titolare nel super derby di domenica?", si domanda infatti La Gazzetta dello Sport. Eriksen ha sfoderato una prova ottima anche da un punto di vista tattico, dando quell'equilibrio che Conte si aspetta da un suo centrocampista.

Il ballottaggio con Vidal è destinato a rimanere anche nei prossimi giorni, visto che l'Inter avrà una settimana completa per preparare il derby di domenica. "Saranno giornate importanti, che serviranno a Conte per decidere. Facile pensare che se Vidal non dovesse dare le giuste garanzie tecniche, soprattutto fisiche (“Da tempo convive con qualche acciacco”, ha spiegato il mister nella conferenza stampa di sabato) toccherebbe all’ottimo Eriksen ammirato contro la Lazio", commenta La Gazzetta.