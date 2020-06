Inter, ora tocca ad Eriksen: il piano di Conte per scardinare la difesa del Napoli

L’Inter ad Appiano ha lavorato tutta settimana con intensità per avvicinarsi nel migliore dei modi alla sfida contro il Napoli che mette in palio la finale di Coppa Italia e il primo trofeo della stagione, nonché obiettivo dei nerazzurri. Il Napoli parte dall’1-0 dell’andata a San Siro, match nel quale l’Inter sembrò bloccata e poco incisiva sotto porta. “L’esigenza di base è scardinare il sistema difensivo del Napoli: per farlo serve più velocità nel movimento della palla, più connessioni tra centrocampo e attacco, più brillantezza e capacità di saltare l’uomo. Ad almeno due di queste esigenze può rispondere Christian Eriksen (ma anche il vero Sensi, quello di inizio stagione), alle altre dovranno pensare gli esterni e le punte”, spiega La Gazzetta dello Sport.

CONNESSIONI E FONTI – La presenza di Eriksen potrebbe risultare fondamentale per Conte per rompere gli schemi difensivi di Gattuso: l’ingresso del danese all’andata sembrò accendere la squadra, con l’ex Tottenham che servì un filtrante con il quale mandò in porta Sanchez, che però non finalizzò. Quale ruolo avrà Eriksen al ritorno? Per la Rosea non è da escludere che possa giocare inizialmente come interno di centrocampo, salvo poi riposizionarsi sulla trequarti quando si apriranno gli spazi. In questo modo, l’Inter avrebbe un’altra fonte di gioco, oltre ai lanci di de Vrij e alla regia di Brozovic.