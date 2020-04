ESCLUSIVA Ag Borja: “Convinto Conte con umiltà. Per lui Lautaro sarà top mondiale. Se l’Inter…”

Tra i giocatori in scadenza di contratto, c’è anche il centrocampista dell’Inter Borja Valero. FCINTER1908 ha parlato in esclusiva con l’agente dello spagnolo, Alejandro Camano, del futuro del regista, ma anche della situazione attuale di emergenza:

Come sta Borja? Come sta vivendo questo periodo di emergenza?

“Borja sta molto bene. È a casa, come tutta Italia, triste per la grande sofferenza del Paese che gli ha dato tanto affetto e che non vuole vedere soffrire”.

Conte riesce a essere un martello anche a distanza? Anche le sedute individuali sono pesanti?

“Credo che sia apprezzato. Il mister penso sia preoccupato e che non si rilassi, vuole raggiungere gli obiettivi una volta che si potrà ripartire”.

Com’è la relazione tra Borja e Conte? Dopo un inizio di stagione difficile, lavorando si è conquistato uno spazio in questa Inter

“Hanno un ottimo rapporto. Borja parla molto intimamente con l’allenatore, la relazione è molto buona e professionale, Borja ha fatto quello che doveva fare, ha accettato umilmente la sua situazione e ha lavorato per cambiarla. E così è stato”.

Borja è uno dei giocatori con il contratto in scadenza. Avete parlato con l’Inter del suo futuro?

“No, per il momento non abbiamo parlato di niente”.

La possibile ripresa del campionato può influire sul futuro di Borja? O ci sono già le idee chiare su quello che succederà?

“Gli obiettivi non sono stati raggiunti. Ora c’è molta incertezza sul futuro, vedremo cosa succederà”.

Borja ha dichiarato di essere stato vicino a Lautaro quando l’argentino arrivò in Italia. Sai se gli ha consigliato qualcosa riguardo alla trattativa col Barcellona?

“Non so se hanno parlato di questo. Borja ripete che Lautaro sta per diventare uno dei più importanti giocatori del mondo”.

Oltre all’Inter, hai avuto contatti con altre squadre per Borja per la prossima stagione?

“Io vado avanti a fare il mio lavoro, ma Borja sarà molto felice se l’Inter deciderà di rinnovare il suo contratto”.

State pensando a un futuro lontano dall’Inter o vi aspettate ancora una chiamata?

“Tutto sarà fatto al momento giusto, oggi l’importante è che il numero di morti e di contagiati diminuisca, sia per l’Italia, la Spagna e il resto del mondo. Le situazioni personali passano in secondo piano. L’importante è uscire dalla situazione sanitaria, in modo che dopo il calcio possa ripartire”.