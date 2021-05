ESCLUSIVA Ag Lautaro-Hakimi: “Campioni della famiglia Inter. Conte? Un craque”

Il procuratore dei due nerazzurri ha raccontato la loro euforia per la vittoria del primo trofeo con l'Inter

I due, oltre a condividere lo spogliatoio nerazzurro, hanno da qualche mese anche lo stesso procuratore, che - in esclusiva per Fcinter1908.it - ci ha raccontato le emozioni per il traguardo scudetto: "I ragazzi sono felicissimi - ha detto Alejandro Camano ai nostri microfoni - , come tutta la famiglia interista. Hanno festeggiato e trascorso ore bellissime. Primo di una serie di trionfi in nerazzurro? Entrambi hanno un contratto con l'Inter e sono felici di essere campioni con questa maglia. Conte è un craque, loro si trovano benissimo con lui".