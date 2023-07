ESCLUSIVA Ag Lautaro: “Aveva offerte, non ha voluto ascoltare. Rinnovo? Inter chiamerà per…”

"Il rapporto con l'Inter è ottimo, dobbiamo lavorare insieme per dare a Lauti il riconoscimento che merita come top mondiale. Per ora il club non mi ha chiamato, ma credo che lo farà perché tutti vogliamo il massimo per un top come Lautaro. L'Inter sta compiendo uno sforzo importante per rinnovare la rosa e farà uno sforzo anche per valorizzare un top mondiale come Lautaro. Ci chiameranno di sicuro".