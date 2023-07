Inter, a Rozzano si riparte dalla Cattedrale di Populous. Data fissata per l’inizio dei lavori

Inter e Milan stanno muovendo passi decisivi verso due nuovi stadi. Non più impianto condiviso, ma ognuno avrà la sua casa. Questo anche per via del vincolo storico del Meazza che non consenti la demolizione di San Siro. L'Inter ha individuato l'area del nuovo stadio a Rozzano .

"Le famose rampe del secondo anello dello stadio saranno presto sottoposte al “vincolo storico” (che nasce dopo 70 anni sui beni appartenenti al demanio pubblico), l’impianto rossonerazzurro non potrà essere demolito come vogliono/volevano i club per costruire la Cattedrale e la soluzione quindi non è che una. Andare altrove da soli e spegnere le luci del calcio milanese a San Siro. Non succederà presto, questo va detto, ma Inter e Milan puntano ad avere l’impianto di proprietà tra il 2028 e il 2029. Uno a Rozzano, l’altro a San Donato. Ovvero a 20-30 minuti di macchina dal Meazza", spiega La Gazzetta dello Sport.