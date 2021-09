ESCLUSIVA Bini: “CL, stavolta l’Inter passa. Handanovic? Chi lo incolpa del gol Samp…”

L'ex difensore e capitano nerazzurro crede nella squadra di Inzaghi: "Abbiamo qualcosa in più. E il girone è alla portata"

Esordio stagionale in Champions League per l'Inter di Simone Inzaghi, che questa sera affronta a San Siro il Real Madrid. Una classica del calcio europeo, che in questi anni è tornata in voga dopo le grandi sfide degli anni Ottanta: tra i protagonisti di quell'epoca c'era anche Graziano Bini, ex difensore e capitano nerazzurro. Fcinter1908 lo ha contattato in esclusiva.

Come ha visto l'Inter in queste primissime uscite stagionali?

Dare un giudizio così presto sarebbe un po' azzardato. Domenica ha pareggiato contro la Sampdoria, che oltretutto è una squadra che in questo momento sta facendo bene, l'avevo già vista. Credo comunque che la rosa dell'Inter sia ancora la più completa di tutta Italia. A mio modo di vedere si è avvicinato molto il Milan: ha fatto un buon mercato.

Questa sera si gioca Inter-Real Madrid, una partita che le evoca ricordi dolci e amari: nel 1981 segnò il gol vittoria nella semifinale di ritorno di Coppa dei Campioni, ma non bastò per conquistare la finale...

È stato un gol bello finchè vuoi, ma poi non è servito a niente visto che siamo stati eliminati (all'andata vinse il Real 2-0, ndr)... Dopo quel gol ci credevamo ancora, credo che mancassero 20-25 minuti alla fine, stavamo facendo bene. Purtroppo andò così.

Tornando all'attualità, che partita possiamo aspettarci? Sarà diversa dalle due dello scorso anno? Quanto potrà incidere sull'esito del girone?

La prima partita di un girone è molto importante. Sono dell'idea che il Real Madrid non sia più quello degli scorsi anni, oltretutto hanno perso Sergio Ramos e Varane, i due difensori centrali. Bisognerà prestare particolare attenzione a Benzema, è un giocatore molto intelligente. Credo però che l'Inter abbia qualcosa in più rispetto al Real Madrid, sono abbastanza fiducioso.

L'Inter è capitata in un girone per tre quarti uguale a quello dello scorso anno: è lecito questa volta aspettarsi la qualificazione agli ottavi di finale?

Direi di sì, penso che non sia un girone proibitivo: il Real Madrid non è più uno squadrone, è un dato di fatto, le altre sono alla portata. È un girone da passare, non dico con facilità, ma l'Inter ha ottime possibilità di qualificarsi.

Chi potrà essere l'uomo decisivo?

A parte Lautaro, visto che alla fine sono quelli che la buttano dentro che fanno la differenza, guardo lo spunto di domenica di Barella in occasione del secondo gol contro la Sampdoria: direi che proprio Barella potrà essere uno dei più decisivi.

Chi invece non sarà sicuramente della partita è Sensi: tutti questi infortuni possono incidere a livello psicologico?

Veramente un peccato per questo ragazzo, a mio modo di vedere è molto bravo, ma ha una sfortuna che è una roba incredibile. Questi infortuni potrebbero incidere a livello psicologico, anche se spero di no: sono due anni ormai che entra e si fa male, gioca due partite e si fa male... Spero che non si abbatta e che continui ad avere voglia di giocare.

Da capitano a capitano: cosa pensa di Handanovic e di tutte le critiche che sta ricevendo?

Tornando a domenica: sul gol di Augello non poteva fare niente, lì prendi gol e stop. Sul primo qualcuno diceva che poteva uscire prima, ma secondo me la palla era troppo lontana, non poteva uscire con davanti 5-6 giocatori. Le critiche sono state abbastanza pesanti, ritengo che siano eccessive e che non le meriti: un portiere qualche volte sbaglia, capita anche a Buffon. Handanovic è uno tranquillo, la fascia se la merita tutta".