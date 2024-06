Tutto pronto per la sfida tra Italia e Svizzera, primo ottavo di finale di Euro 2024. Tanta Inter in campo, con Bastoni, Darmian, Barella e Sommer in campo dal primo minuto. Nel frattempo la dirigenza nerazzurra sta per chiudere l'operazione Martinez, che arriverà dal Genoa. Fcinter1908 ha contattato in esclusiva Alessandro Budel, ex centrocampista con una lunga carriera in Serie A e oggi commentatore per DAZN.