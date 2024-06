Tutto pronto per l'ottavo di finale di Euro 2024 tra Svizzera e Italia. Tanta Inter in campo dal primo minuto: Spalletti si affida a Bastoni, Darmian e Barella, mentre tra i pali della porta elvetica c'è Sommer. Confermate le indiscrezioni della vigilia, con gli Azzurri in campo con il 4-3-3 e Fagioli in cabina di regia al posto di Jorginho. Calcio di inizio alle ore 18.