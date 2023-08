ESCLUSIVA Dalmat: “Inter più forte dell’anno scorso. Thuram un regalo. Pavard…”

Il protagonista principale è stato Lautaro Martinez, 3 gol in 2 partite e nuovo capitano: quest'anno potrà alzare ulteriormente il suo livello?

"Sappiamo tutti che Lautaro è un buonissimo giocatore, ma quest'anno ha la possibilità di diventare un grande giocatore: ha una nuova responsabilità, è più maturo e penso che farà una grande stagione".

Al suo fianco si è visto Thuram: non ha segnato, ma ha giocato 2 buone partite. Cosa pensi di lui? Potrà fare bene in Italia?

"Io sono contentissimo del suo arrivo, l'avevo detto già durante il mercato di gennaio, ma adesso che è arrivato a parametro zero è un autentico regalo per l'Inter. Io spero che faccia una bella stagione, porta qualità che gli altri attaccanti in rosa non hanno".

A proposito di francesi: a Milano è arrivato Pavard. Pensi che sia un grande acquisto per l'Inter?

"Un buon acquisto, un po' caro secondo me ma è il calcio di oggi. Pavard è un buon difensore, l'ho visto più esterno destro che centrale. Porterà in gruppo la sua esperienza".

L'Inter è cambiata molto, ha perso gente come Onana, Brozovic, Skriniar, Dzeko e Lukaku, ma sono arrivati giocatori nuovi e giovani interessanti: pensi che sia più debole dell'anno scorso?

"Per me è più forte dell'anno scorso, peccato soprattutto per Onana e Brozovic. Tutti gli altri sono stati sostituiti bene con giocatori più giovani, ma che hanno molta qualità. Sono fiducioso".

Questa Inter può vincere lo scudetto? Chi saranno le rivali principali?

"Certo, lo scudetto è l'obiettivo primario: hanno una grande rosa, con in più Arnautovic e Sanchez che possono fare cose diverse e portano quella fantasia quello che mancava l'anno scorso. Le concorrente le conosciamo, sono sempre le stesse: Napoli, Milan, Lazio, Roma, dopo può sempre capitare una sorpresa, vediamo. Sarà un campionato molto più equilibrato dell'anno scorso, quando il Napoli dopo metà stagione era già quasi campione".

