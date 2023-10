ESCLUSIVA Dalmat: “Lukaku ha tradito, fischi meritati. Thuram? Può fare anche meglio”

L'Inter ha vinto meritatamente: ti aspettavi una Roma così rinunciataria?

"Sì. Mourinho l'aveva detto che l'Inter è una squadra forte, tutti pensavano conoscendo il personaggio che fosse una tattica, ma lui sapeva che era complicato provare a fare qualcosa. Per quello sono venuti a San Siro senza giocare".

Allo stadio c'era un clima incredibile, Lukaku ha ricevuto una montagna di fischi: come consideri la reazione dei tifosi dell'Inter?

"Hanno ragione. Mi metto nei loro panni: ha tradito, era molto considerato, ma quello che ha fatto non va bene. Oggi le persone, a tutti i livelli, non sono oneste. Lui si è meritato questo trattamento, anche se poi non l'abbiamo visto durante i 90 minuti".

La partita è stata decisa dal nuovo numero 9 dell'Inter: Marcus Thuram: è riuscito a far dimenticare Lukaku?

"Sono contento per lui, l'avevo detto a tutti a inizio stagione. Quando la gente aveva qualche dubbio verso di lui perchè poche persone lo conoscevano io dalla Francia sapevo che aveva la qualità e la mentalità per fare grandi cose. Non bisogna bruciarlo e lasciarlo crescere piano piano, sta fascendo un bell'inizio di stagione ma sono sicuro che può fare ancora meglio".

La Juventus continua a vincere, il Milan ha pareggiato a Napoli: chi può essere la rivale principale dell'Inter per lo scudetto?

"Penso la Juventus, sta dimostrando per il momento di essere la squadra che può giocarsela con l'Inter. Il Napoli non ha più la forza dell'anno scorso e il Milan per me ha una rosa inferiore all'Inter".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.