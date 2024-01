Gianfelice Facchetti risponde a Moggi: “Io condannato? Mostriamo le fedine penali e…”

Gianfelice Facchetti non ci sta e risponde per le rime a Luciano Moggi. L'ex dirigente della Juve su Libero aveva scritto: "Finito il 2023, gli auguri per il 2024 è che porti a tutti salute, benessere e più giustizia. Non la pensa così Moratti che, ritornando su Calciopoli, afferma che le sentenze ci sono e vanno rispettate. Non dice però che quelle sentenze escludevano reati da parte dei dirigenti juventini. Moratti parla bene ma razzola male, perché è lui che non rispetta la sentenza 2166/2018 della Corte d’Appello di Milano, quasi non fosse mai esistita, che condanna Gianfelice Facchetti".