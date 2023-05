Henry svela: “Dopo il Mondiale ho scritto ogni giorno a Lukaku per chiedergli…”

Nel corso dell'intervista realizzata a Romelu Lukaku nel postpartita di Inter-Milan, Thierry Henry, ex calciatore, ha parlato così del suo rapporto col belga, svelando anche un retroscena riguardante il Mondiale: "Dirò una cosa molto onestamente: non sono quasi mai preoccupato. Ma quello che ho fatto con Romelu dopo il Mondiale non è mia abitudine: recentemente sono cambiato. Per due settimane sono stato molto preoccupato, gli ho scritto ogni giorno chiedendogli come stesse: non è stato facile, non sapete cos'è successo. Ma lui ne è uscito e sono molto orgoglioso di lui e dell'Inter".