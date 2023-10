ESCLUSIVA Marangon: “Inter forte, ma Roma ostica. Lukaku? Non capisco tutta questa attesa”

L'Inter sta mantenendo i suoi propositi di inizio stagione, cioè di puntare allo scudetto, mentre la Roma è partita con un po' di difficoltà ma si sta ritrovando. Si conoscono bene le squadre di Mourinho, sono ostiche, quindi sicuramente non sarà una passeggiata per l'Inter, anche se si gioca a San Siro. Diciamo che le posizioni in classifica rispecchiano piuttosto bene l'andamento avuto dalle due squadre fin qui.

Sarà il tanto giorno del ritorno a San Siro di Lukaku...

Devo dire che mi fa strano: andò via dall'Inter dopo una stagione ottima, al Chelsea non è andato bene ed è tornato a Milano, e non è stato un grande ritorno. Non capisco perchè ci sia tutta questa aspettativa da parte dei tifosi nerazzurri. Sicuramente verrà fischiato, perchè quello fa parte del gioco del calcio, quando un giocatore fa bene e viene amato dal pubblico se ne va succede così quando torna da avversario. Sono dei professionisti, non soffrono queste situazioni. Se fossi Lukaku avrei questo desiderio di portare a casa il risultato e di fare gol, avrei quella carica in più per scendere in campo con una motivazione forte.

C'è il rischio che tutta questa attenzione nei confronti di Lukaku possa far deconcentrare l'ambiente Inter?

Non credo, sono chiacchiere da bar alla fine. Una volta iniziata la partita si penserà alla Roma, una squadra allenata dall'allenatore del Triplete. Non capisco molto questa attesa di un giocatore per fischiarlo o insultarlo.

L'Inter si presenterà alla sfida con 2 giorni in più di riposo rispetto alla Roma: un fattore che potrà influire?

Questi giorni di riposo in più sicuramente incideranno. Anche nei giorni scorsi Mourinho ha parlato di questa cosa. La Roma secondo me ha fatto una preparazione sbagliata, sono stati a Trigoria per pchi giorni e sono andati in Portogallo a giocare subito partite: a livello fisico è una squadra che non regge 90 minuti, lo si vede in campo. L'impegno in Europa League influirà sui giallorossi, senza dimenticare la possibilità di rotazioni dei nerazzurri.

Quale potrà essere una delle chiavi di questa sfida?

Direi l'entusiasmo che può avere l'Inter: sta andando bene sia in campionato che in Champions League, Inzaghi è un allenatore che sa tenere il polso della squadra. Sono passato queste situazioni, un calciatore più va bene e più si carica, entrando in campo con la voglia di far bene. La Roma arriva da una striscia positiva e vorrà continuare. Sarà una partita tra due grandi squadre: l'Inter ha qualcosa in più e gioca in casa, la Roma deve fare la gara perfetta se vuole portare a casa qualcosa.

