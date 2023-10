Inzaghi, turnover calibrato: con la Roma l’Inter dei titolari. C’è Barella, ecco chi su Lukaku

Nel mezzo c’è l’Inter capolista che guarda alla notte di domenica come a una delle più importanti e vibranti della stagione. Di certo, però, contro i giallorossi la squadra indosserà l’abito di gala, quello dei grandi eventi. Il turnover di Simone Inzaghi è stato calibrato nei dosaggi proprio per avere la migliore formazione possibile in questo turno. Così, dopo una gara da titolare in Champions, Davide Frattesi, romano di nascita e con l’argento vivo addosso, dovrà frenare i bollori e partire dalla panchina. Rientra Barella accanto a Calhanoglu regista e all’ex Mkhitaryan nel centrocampo classico, una calda coperta quando fa freddo", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Il riconnettersi della Thu-La davanti è una necessità stringente. Lautaro capitano e capocannoniere in questo inizio di stagione da fantascienza più il francese, che non sembra l’ultimo arrivato della compagnia ma uno con residenza ad Appiano da una vita. Denzel Dumfries a destra scalpita, anche perché non può ancora contare sul cambio stabile di Cuadrado, out ancora una volta domenica sera. Dimarco riprenderà possesso della corsia mancina e vede il suo posto un po’ più in bilico. L’esterno mancino azzurro è una certezza assoluta dentro all’ecosistema di Inzaghi, ma alle sue spalle bussa con sempre più urgenza l’ottimo Carlos Augusto. Il duo Dumfries-Dimarco è comunque chiamato a vincere lo scontro sulle fasce, lì dove potrebbe passare gran parte del match".

Il resto, però, sarà difesa, perché l’Inter, oltre a far fischiare le orecchie a Lukaku, dovrà trovare pure il modo di limitarlo dal punto di vista fisico. Acerbi ha passato un anno a marcarlo stretto in allenamento e il tempo gli è bastato per emettere la sua sentenza. Secondo il difensore caro a Simone non esiste al mondo un centravanti più duro dal contenere nell’uno contro uno. Per questo servirà sostegno e mutuo soccorso in tutta la squadra: i due centrali Pavard-Bastoni servono quanto il tamponamento dei centrocampisti", aggiunge il quotidiano.

