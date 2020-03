ESCLUSIVA Ag Martinez Quarta: “Zanetti l’ha chiamato, ecco il suo ruolo. Sull’Inter…”

Tra i giocatori che segue l’Inter per la prossima stagione c’è anche il difensore argentino del River Plate Lucas Martinez Quarta. Il giovane calciatore è un pupillo di Zanetti e il club nerazzurro lo ha messo nel mirino da tempo. FCINTER1908 ha intervistato in esclusiva l’agente del difensore, Gustavo Goni, che ha parlato del futuro di Martinez Quarta:

Ci sono stati contatti recenti con l’Inter?

“No, nell’ultimo periodo non abbiamo avuto contatti col club nerazzurro”.

Con il River avete definito un programma? Il club è disposto a cederlo in estate?

“Non c’è nulla di definito ancora. Però se arriverà un’offerta che soddisfa entrambe le parti, la questione si risolverà positivamente”.

Oltre all’Inter, sono arrivati altri sondaggi dall’Europa?

“Ci sono molti club interessati al giocatore. Non sono dall’Italia, ma per il momento non ci sono ancora offerte concrete”.

Qual è il desiderio di Lucas? L’Italia è nei suoi sogni oppure preferisce altre destinazioni?

“Lucas è molto tranquillo ed è concentrato sugli impegni che dovrà affrontare con il River Plate. Una sua convocazione con l’Argentina per la Coppa America era molto probabile, purtroppo con questa emergenza Coronavirus il torneo è stato sospeso. Per quanto mi riguarda Lucas, per le sue caratteristiche, potrebbe giocare in qualsiasi campionato del mondo. Vedremo quello che succederà, valuteremo e prenderemo una decisione insieme”.

Zanetti non perde occasione per esaltare le qualità di Lucas. Che rapporto c’è con Javier? Martinez ha parlato con lui?

“So che hanno avuto un contatto telefonico tempo fa, ma non era ancora un nostro assistito. È sicuramente un orgoglio che una persona come Zanetti riconosca il talento di Lucas”.

Conte, il tecnico dell’Inter, gioca con la difesa a tre e chiede ai suoi difensori di impostare il gioco. Lucas si troverebbe bene con questo sistema?

“Da quando è iniziato l’anno, il River ha giocato con la difesa a tre. La cosa positiva per Lucas è che lui è in grado di giocare in tutti e tre le posizioni di questo sistema e lo ha fatto vedere sul campo”.

Tante squadre su Martinez… Possiamo dire che l’Inter è un pochino avanti sulle altre?

“Non sarebbe saggio dirlo perché nessuno ha fatto un’offerta formale! Oggi la cosa concreta è che è un giocatore del River ed è in un momento meraviglioso della sua carriera. Il resto lo valuteremo a tempo debito. Nessuna fretta”.