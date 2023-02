ESCLUSIVA Mazzola: “Hall of Fame? Che gioia. Inter da finale. Inzaghi-Lukaku non si toccano”

Sandro Mazzola è entrato nella Hall of Fame dell'Inter. FCInter1908.it lo ha raggiunto per un breve viaggio attraverso i ricordi e non solo

Marco Macca

Una settimana fa, arrivava l'ufficialità più scontata, di qualcosa già ampiamente dimostrato in campo, nei ricordi, nell'anima: Sandro Mazzola è entrato nella Hall of Fame dell'Inter. Riconoscimento probabilmente tardivo, ma sicuramente meritato per una vera leggenda della storia del club nerazzurro. FCInter1908.it lo ha raggiunto per un breve viaggio attraverso i ricordi e per commentare il momento dell'Inter di oggi:

Sig. Mazzola, è finalmente entrato nella Hall of Fame dell’Inter. Che si prova ad avere il certificato di leggenda immortale nerazzurra? — E' una gioia da impazzire, davvero. Non è facile esprimere la gioia che ho dentro. Noi interisti siamo i migliori.

Che effetto le fa essere nel cuore di tutti gli interisti, anche dei più giovani? — Non vedo l'ora che mi fermino per strada e che me lo dicano! (Ride, ndr). A parte tutto, è un'emozione indescrivibile, mi ripaga di tutti i sacrifici fatti sul campo.

Qualcuno dell’Inter l’ha chiamata per le congratulazioni? — A dire il vero no, non ho sentito nessuno. Moratti? No, nemmeno lui. Non so se in futuro avrò il piacere di sentire qualcuno dal club.

Qual è il trofeo in nerazzurro a cui è più affezionato? — Forse la prima Coppa dei Campioni (nel 1964, ndr), vinta con il grande Real Madrid del mio grande idolo, Alfredo Di Stefano (Mazzola segnò una doppietta nel 3-1 finale del Prater di Vienna, ndr). Ma a tutti mi legano comunque ricordi speciali.

Che partita si aspetta mercoledì contro il Porto? — Non sarà affatto una partita scontata e facile, loro sono una squadra tosta e che sa far giocar male l'avversario. Nel complesso, però, credo che l'Inter abbia qualcosa in più, soprattutto in fase offensiva. Speriamo bene.

Quanta strada può fare questa Inter in Champions League? — Per me può arrivare anche in finale!

Si parla tanto del futuro di Lukaku. Lo tratterrebbe all’Inter? — Sì, sì, me lo tengo stretto lui.

Anche con questi problemi fisici? — Ma certo! Quelli poi pian piano passano, il giocatore resta. E lui in Italia può fare la differenza.

Inzaghi in queste settimane, complici i risultati altalenanti dell'Inter, ha subìto molte critiche. Come giudica in generale il suo operato in questa stagione? — Inzaghi non si tocca. Sta facendo buone cose, facciamolo lavorare con serenità e vedrete che i risultati e i trofei continueranno ad arrivare. Magari già a fine stagione...

Conte l’altra sera ha detto che tornerebbe in Italia. Le piacerebbe rivederlo all’Inter? — Perché no, non sarebbe affatto male. Intanto ci teniamo stretto Inzaghi, ma in futuro ce lo vedrei bene Antonio ancora su quella panchina.