ESCLUSIVA Orsi: “Juve-Inter da schiaffo al campionato. Sommer? Meglio di Onana”

Quanto più forte è l'Inter e quanto invece è merito di Inzaghi?

"L’Inter ha un organico molto più forte e non solo della Juventus. Ha più alternative, può fare scelte differenti anche in corsa. Se esce Barella e entra Frattesi… ed è solo un esempio. Sono due squadre che meritano comunque la classifica che hanno. Inzaghi può dare uno schiaffo al campionato, Allegri può renderlo ancora più incerto. Vedremo un bel duello di nervi, entrambi dovranno essere bravi anche in questo".

I nuovi stanno dando una grande mano.

"Thuram ha smentito il fatto che si dice che ci voglia tempo per incidere in Serie A. A lui serve campo, Aleggi lo sa e credo non gli regalerà spazio, ma è anche molto fisico e può giocare in più modi. E' giovane, ma si è inserito così bene anche per merito dell'allenatore, sorprendendo tutti. Sommer? Onana è stato un anno all’Inter, avrà anche inciso, ma l’eredità lasciata è relativa. Ero convinto Sommer lo avrebbe fatto dimenticare. Credo l'Inter ci abbia anche guadagnato".

In sette giorni l'Inter affronta Juventus e Napoli. Può essere occasione per gli azzurri per rientrare nella corsa scudetto?

"Juventus-Inter è partita di svolta, molto importante. Il Napoli ha un calendario molto difficile, potrebbe in qualche modo approfittare dello scontro diretto tra quelle due prima di ospitare l'Inter, ma non è facile. Iniziamo a vedere come finisce a Torino..."

