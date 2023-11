SM – Inter, per Sommer la Juve porta bei ricordi: Marotta otto anni fa…

Yann Sommer ha strappato via il velo di scetticismo che lo ha accolto quando è arrivato all'Inter. E' ora vera garanzia e domenica mira a reggere l'urto in una delle trasferte più complicate del campionato. A Torino per lui sarà sensazione di déjà-vu. Sottolinea Sport Mediaset: "Otto anni dopo Sommer ritrova la Juventus. Nel 2015, quando Buffon lo designava come possibile suo erede e Marotta già ci faceva più di un pensierino, lo svizzero con il 'Gladbach strappò addirittura due pareggi nel girone chiuso al secondo posto dalla Juventus, poi eliminata agli ottavi dal Bayern".