Inter, Eriksen si veste da Coppa: l’esordio in Europa League è sempre speciale. E giovedì…

Archiviata la sconfitta di Roma contro la Lazio, ora l’Inter si rituffa in Europa League dove è attesa dalla trasferta in Bulgaria: contro il Ludogorets dovrebbe scoccare l’ora di Christian Eriksen, il colpo più eclatante del mercato di gennaio europeo che sta facendo discutere. “Christian Eriksen è giocatore da emozioni forti. I tifosi dell’Inter ne sono già innamorati nonostante finora abbiano visto solo qualche lampo del danese appena arrivato dal Tottenham […] La bella notizia per l’Inter è che Christian va d’accordo coi debutti in Europa League. Il 19 settembre 2013 il Tottenham aveva chiuso da poco la trattativa con l’Ajax e nel giorno del suo esordio in Europa League contro i norvegesi del Tromso andò subito in gol nel 3-0 degli Spurs”, analizza La Gazzetta dello Sport.

GIOCATORE DA EUROPA

Eriksen esordì in Europa League con l’Ajax nel febbraio 2010 (contro la Juventus) e l’anno seguente realizzò la prima rete in campo europeo contro l’Anderlecht. La sua miglior stagione è però l’ultima con il Tottenham, anche se è rimasta l’amarezza per la finale persa con il Liverpool. “Ora i tifosi dell’Inter sperano che con lui inizi una nuova era. Quest’anno la priorità è il campionato, ma dalla prossima stagione il colpo più mediatico dell’era Zhang dovrà dimostrare che i 70 milioni spesi per lui sono stati un investimento azzeccato“.