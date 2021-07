Esterni, l’Inter prende tempo e punta in alto. Raiola pronto ad alimentare l’asta

Il club nerazzurro deve sostituire Hakimi e non è facile a livello tecnico-tattico. Si pensa a soluzioni in prestito o a costo zero, ma anche ad obiettivi "più in alto"

Eva A. Provenzano

Aver avuto Hakimi ha dato respiro alle casse dell'Inter. Ma non servirà per il sostituto. Anzi per gli esterni che servono di Inzaghi dopo l'addio al marocchino e a Young. La priorità è riempire il vuoto a destra ma al momento il club nerazzurro può muoversi solo con operazioni "in saldo" o in prestito, tra gli esuberi dei grandi club magari.

Il Corriere dello Sport sottolinea che Marotta ed Ausilio si stanno muovendo in questa direzione se si pensa ai nomi di Bellerin e Zappacosta "ma in realtà puntano più in alto e per questo non hanno fretta di chiudere un affare". Sostituire il marocchino a livello tecnico-tattico non è una passeggiata di salute e per questo stanno pensando di completare prima le cessioni e di provare poi l'affondo per uno tra Dumfries e Hateboer. Questi i due nomi 'più forti' a cui si pensa per riempire il vuoto che si è formato con la partenza di Hakimi a destra.

Sanno che la sostituzione di Hakimi tatticamente è complicata e, avendo a disposizione un tesoretto tra cessione di cartellini di giovani e ingaggi risparmiati, sarebbe più facile arrivare a un elemento che più soddisfa le richieste di Inzaghi ovvero uno tra Dumfries e Hateboer.

Dumfries ha impressionato, anche Inzaghi, all'Europeo. Il PSV vorrebbe cederlo ma spera in un'asta con l'Everton interessato al calciatore. Gli piacerebbe giocare in Italia e Mino Raiola ("un maestro ad alimentare le aste") avrebbe informato il club nerazzurro su questo suo desiderio. Ma la strada resta "in salita", spiega il Corriere dello Sport. Piace anche Hateboer ma non sarà facile convincere l'Atalanta a meno che l'Inter non possa offrire una contropartita tecnica. Per esempio Dimarco che piace ai bergamaschi. Sull'altra fascia piace Van Aanholt.

(Fonte: Corriere dello Sport)