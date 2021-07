Sky – Dopo Hakimi, l’Inter insiste per Bellerin: ma c’è anche l’idea Hateboer

Dopo aver ceduto Hakimi al Paris Saint-Germain, l'Inter è al lavoro per sostituire il laterale marocchino: il punto

Dopo aver ceduto Hakimi al Paris Saint-Germain, l'Inter è al lavoro per sostituire il laterale marocchino. Secondo quanto riporta Sky Sport, i nerazzurri restano sulle tracce di Hector Bellerin dell'Arsenal. Da Viale della Liberazione insistono per avere il calciatore in prestito con diritto di riscatto. Bisognerà capire, scrive gianlucadimarzio.com, se i contatti dei prossimi giorni saranno utili per sbloccare la situazione con il club inglese.