Inter, vinci l’EL: 15mln, Supercoppa e 1a fascia Champions: “E così verrebbero evitate…”

Vincere l’Europa League non vorrebbe dire solo rimettersi sull’albo d’oro di una competizione internazionale dieci anni dopo e riscrivere il prestigio continentale della società. Ma anche portarsi a casa tutta una serie di vantaggi potenzialmente decisivi per il futuro prossimo dell’Inter.

Eh sì, perché come riportato da Tuttosport, alzare al cielo di Colonia l’Europa League darebbe ai nerazzurri un’iniezione di denaro non indifferente (15 milioni di euro più il market pool), ma darebbe alla squadra di Conte anche il diritto di giocare la Supercoppa Europea e di figurare nella prima fascia della prossima edizione della Champions League. Scrive Tuttosport:

PRIMA FASCIA – “La vittoria dell’Europa League innanzitutto qualificherebbe Handanovic e compagni alla Supercoppa europea. Ma soprattutto permetterebbe all’Inter, oggi in bilico fra terza e quarta fascia per il sorteggio dei gironi della Champions, di planare direttamente in prima fascia (…). Vorrebbe dire evitare al sorteggio Real Madrid, Bayern Monaco, Psg e Liverpool, oltre allo Zenit e la vincitrice della Champions”.

DENARO – “Arrivare in fondo all’Europa League permetterebbe all’Inter di Steven Zhang e di Suning di portare a casa una cifra vicina ai 15 milioni. Il tutto senza contare il ricco introito che arriverà poi dal market pool (…)“.

(Fonte: Tuttosport)