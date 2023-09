Zhang, sì all’extrabudget per l’ultimo colpo. Klaassen in pole, altre due piste saltate

"Una pista, poi caduta, portava a Youssouf Fofana del Monaco, ma il club monegasco non si è detto intenzionato a cedere il giocatore in prestito. Le tracce portano tutte all’estero, il nuovo colpo - il 12° dell’estate interista - non arriverà dalla Serie A. Ai nerazzurri è stato offerto anche Sambi Lokonga, 23enne belga dell’Arsenal, ma la cosa non ha avuto seguito. L’Inter ha necessità di concludere un’operazione senza esborso economico per il cartellino: parametro zero oppure prestito pressoché gratuito, a fronte di un ingaggio contenuto. Si tratta di un affare extrabudget, che è stato autorizzato da Zhang a patto di contenere i costi".

"In prima fila c’è Klaassen, appunto, che ieri sera ha giocato il secondo tempo del preliminare di Europa League con l’Ajax, contro il Ludogorets. Il giocatore è in uscita dal club di Amsterdam, ha chiesto di cambiare aria, è pronto a partire. Ha il contratto in scadenza nel 2024: da capire se gli olandesi, a fronte di un risparmio sull’ingaggio, saranno disponibili a liberarlo. Ma c’è ottimismo, in fondo gli agenti a lavoro sull’operazione hanno garantito proprio questo ai nerazzurri. Klaassen è un centrocampista duttile, che con il passare del tempo ha ampliato il suo bagaglio", aggiunge il quotidiano.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.