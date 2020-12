Inter-Bologna, le UFFICIALI: riposano Lautaro e Barella. Hakimi e Perisic le frecce scelte da Conte

L’Inter deve sfruttare il momento favorevole dopo le vittorie con Sassuolo e Borussia Moenchengladbach e cercare di dare continuità vincendo anche con il Bologna di Mihajlovic. Il tecnico dei nerazzurro Conte potrebbe fare qualche cambio nella formazione titolare, considerando anche la partita fondamentale di mercoledì contro lo Shakhtar in Champions League.

Confermata la linea difensiva. Cambiano le corsie laterali con Hakimi e Perisic che tornano dal 1′. In mezzo al campo confermato Brozovic come vertice basso, riposa Barella. Le due mezzali saranno Vidal e Gagliardini. La coppia d’attacco sarà Lukaku-Sanchez, con Lautaro che partirà in panchina.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 22 Vidal, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 14 Perisic; 9 Lukaku, 7 Sanchez.

A disposizione: 27 Padelli, 35 Stankovic, 10 Lautaro,12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Young, 23 Barella, 24 Eriksen, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian.

Allenatore: Antonio Conte.

BOLOGNA (3-4-1-2): 28 Skorupski; 17 Medel, 23 Danilo, 14 Tomiyasu; 29 De Silvestri, 32 Svanberg, 30 Schouten, 3 Hickey; 21 Soriano; 99 Barrow, 24 Palacio.

A disposizione: 1 Da Costa, 6 Paz, 8 Dominguez, 10 Sansone, 15 Mbaye, 18 Baldursson, 19 Rabbi, 22 Michael, 33 Calabresi, 55 Vignato, 63 Vergani, 68 Khailoti.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Arbitro: Valeri.

Assistenti: Preti, Bresmes.

Quarto Uomo: Mariani.

VAR: Irrati.

Assistente VAR: Lo Cicero.