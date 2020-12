GdS – Verso Inter-Bologna, la decisione di Conte su Barella. Hakimi e Lukaku…

Testa al Bologna prima di fissare l’obiettivo ottavi di finale contro lo Shakhtar Donetsk. L’Inter sta preparando la sfida contro i felsinei per dare continuità alle ottime prestazioni contro Sassuolo e Gladbach che hanno riportato punti e fiducia a tutto l’ambiente. E c’è un’altra buona notizia perché, come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’infermeria si sta svuotando e infatti Conte può fare turnover in vista di mercoledì. “D’Ambrosio e Hakimi sono pronti. Barella è affaticato al polpaccio, difficile che giochi dal 1′”, spiega la Rosea che poi ‘lancia’ Lukaku titolare al fianco di Sanchez, con Lautaro inizialmente in panchina.