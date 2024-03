Caso Acerbi, ci si avvia alla conclusione: le tempistiche del verdetto

Il difensore nerazzurro deporrà oggi in videocall da Appiano Gentile in attesa di conoscere eventuali provvedimenti nei suoi confronti

Giornata importante in casa Inter quella appena cominciata. Ad Appiano Gentile, Francesco Acerbi sarà videocollegato con il Procuratore Federale, al quale dovrà dare la sua versione su quanto accaduto in Inter-Napoli di domenica scorsa con Juan Jesus. Il calciatore del Napoli ha già fatto la sua parte, per cui è in attesa. E tra pochi giorni arriverà il verdetto finale. Lo spiega il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Si legge infatti: