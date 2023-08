Non si ferma la trattativa tra Inter e Bayern Monaco per Pavard. Intanto spunta il like del giocatore a un post del club nerazzurro

Nonostante la notizia di Sky De, non si ferma la trattativa tra Inter e Bayern Monaco per Benjamin Pavard. Dopo una prima offerta da 25 milioni, il club nerazzurro è pronto ad alzare l'asticella per portare da subito a Milano il difensore francese. Dal canto suo Pavard ha messo l'Inter in cima alle sue preferenze.