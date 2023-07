FCIN1908 / Brozovic via, i motivi: “lezione Skriniar”. 2 priorità in entrata. Correa e Gosens out

Onana, l'autofinanziamento e la trattativa per Frattesi

Come risulta a FCINTER1908, anche André Onana (con tutto il dispiacere del mondo) rientra nel piano di autofinanziamento del mercato nerazzurro. Farsene una ragione è difficile per chiunque abbia seguito la stagione dell'Inter quest'anno. Bravo in porta, bravo con i piedi, leader carismatico. Tutte le caratteristiche che in una squadra che vuole giocare bene e vincere fanno la differenza. Il prezzo fissato è quello di 60 milioni di euro. I giocatori da comprare sono tanti. Due le priorità in casa Inter. Concludere la trattativa per Frattesi, che piace molto ma per il quale il club non vuole svenarsi. La trattativa prosegue (nel dialogo con il Sassuolo potrebbe rientrare anche Mulattieri); in casa Inter si lavora per dare a Inzaghi ciò di cui avrà bisogno per mantenere un livello alto in tutte le competizioni che lo attendono. La seconda priorità - e non per ordine di importanza - è trovare un accordo con il Chelsea per Romelu Lukaku. Intanto il colpo Thuram fa sorridere l'Inter e Simone Inzaghi. Il giocatore, il cui trasferimento è stato celebrato in maniera brillante sui social, è arrivato a zero e per il rotto della cuffia non si è accasato sull'altra sponda del Naviglio. I tifosi sperano che tutti questi dettagli possano fare la differenza.