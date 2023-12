FCIN1908 / Buchanan, l’Inter non vuole aspettare: attese novità entro il 4 gennaio

Le ultime sui tempi dell'operazione per portare l'esterno olandese in nerazzurro

Il calciomercato invernale non ha ancor aperto i battenti e in casa Inter c'è già un nome che sta tenendo banco con sempre maggiore determinazione. Si tratta di Tajon Buchanan, esterno olandese del Bruges. I dirigenti nerazzurri hanno più volte dichiarato di voler andare sul mercato per trovare un sostituto di Juan Cuadrado, out dopo l'infortunio e la conseguente operazione. L'olandese piace molto e i nerazzurri hanno già fatto le prime mosse.