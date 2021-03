FCIN1908 / D’Ambrosio positivo, il resto del gruppo è negativo. L’ultimo contatto…

Il difensore era a Torino per la gara contro i granata ma non si è accomodato neanche in panchina per un malessere. E' di oggi la notizia della sua positività al Coronavirus.

È di oggi la comunicazione relativa alla positività di DaniloD'Ambrosio al Covid19. La società nerazzurra ha condiviso, come fa abitualmente in questi casi, un comunicato ufficiale sul sito e sui social.

Il resto della squadra è negativo

Danilo D'Ambrosio è arrivato domenica a Torino con l'esito del tampone negativo, ma quando ha avvertito un leggero malessere di tipo influenzale è stato subito allontanato dal resto del gruppo.

In seguito ha fatto ritorno a Milano nella sua abitazione. Il giocatore ha ripetuto i tamponi come da protocollo in caso di sintomi e/o sospetta positività e purtroppo oggi l'esito da laboratorio è risultato positivo.

Il resto della squadra, che si è sottoposto a tampone insieme al difensore, è invece risultato negativo. L'Inter ha già attivato il protocollo sanitario richiesto.

