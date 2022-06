FCIN1908 / Dybala, l’uomo che può sbloccare l’affare: Inter vedrà De Vecchi e non Antun

La trattativa è in piedi, va sistemato qualche tassello: il mercato dell’Inter grazie al lavoro di De Vecchi potrebbe infiammarsi di più

Daniele Vitiello

Il mercato dell’Inter si è infiammato prima del solito e ha già regalato colpi di scena importanti. Sistemata ormai la questione Lukaku (arrivo e visite mediche settimana prossima), i nerazzurri hanno accolto oggi Mkhitaryan (visite mediche e firma sul biennale da circa 3.5 milioni). E sono pronti a ripetersi anche con Asllani e Bellanova, dopo aver trovato l’accordo con i giocatori e con Empoli e Cagliari.

Ma il nome che più stuzzica l’ambiente (oltre a quello di Lukaku) è quello di Paulo Dybala. Come già raccontato da Fcinter1908, persiste al momento la fase di stallo nella trattativa che però si arricchirà di un nuovo capitolo nei prossimi giorni. Manca ancora un accordo sull’ingaggio e sulle commissioni da corrispondere ad Antun, procuratore dell’argentino, per cui servirà - come raccontato - un nuovo incontro che andrà in scena a breve.

L’Inter, oltre a lavorare sulle uscite per far spazio al possibile arrivo di Dybala, dovrà far quadrare i conti dell’operazione e superare leggere frizioni dell’ultimo periodo.

Servirà un lavoro diplomatico importante per limare la distanza e per questo motivo Marotta e Ausilio dovrebbero (salvo cambi di programma) incontrare, come confermato a Fcinter1908, non Jorge Antun ma Fabrizio De Vecchi, intermediario e uomo dell’entourage della Joya, già in sede in occasione del primo summit. La trattativa è ancora in piedi, va sistemato qualche tassello: il mercato dell’Inter grazie al lavoro di De Vecchi potrebbe infiammarsi ancora di più.