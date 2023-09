FCIN1908 / Inter, Calhanoglu ok. Cuadrado, si decide domani. Sensi salta anche il Sassuolo

L' Inter è tornata al lavoro dopo la dispendiosa trasferta di San Sebastian. I nerazzurri hanno agguantato un punto prezioso contro una squadra, la Real Sociedad , rognosa e pressante. Non la miglior partita del gruppo di Inzaghi, ma ora la testa è al campionato. I nerazzurri si sono allenati e secondo quanto raccolto da FCINTER1908 , ci sono buone notizie per quanto riguarda Hakan Calhanoglu . Il centrocampista è tornato ad allenarsi con il gruppo ed è recuperato per la trasferta in programma domenica ad Empoli. Simone Inzaghi non ha provato la formazione e non ha probabilmente ancora deciso se schierare il giocatore turco o Asllani . Di Asllani si è parlato molto, probabilmente troppo. Il giocatore ha sbagliato una partita ma sembra palese la mancanza di equilibrio in coloro che sono passati dall'invocarlo ad affossarlo.

La decisione su Cuadrado, i tempi di Sensi

Sempre secondo quanto raccolto da FCINTER1908, tutti i giocatori sono a disposizione di Inzaghi ad eccezion fatta di Juan Cuadrado e Stefano Sensi. Cuadrado sta bene e ha svolto un lavoro personalizzato a buon ritmo. Domani Inzaghi deciderà se portarlo ad Empoli o se far slittare il suo rientro contro il Sassuolo. Nel caso in cui non partisse per Empoli, Juan guadagnerebbe due giorni di allenamento (domani e domenica), nei quali poter lavorare andando a smaltire meglio il fastidio che lo ha fermato. La decisione verrà presa domani. Per quanto riguarda Sensi c'è cautela. Il giocatore non sarà essere a disposizione né per la partita contro l'Empoli né per quella contro il Sassuolo.