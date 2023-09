Inter-Milan, il retroscena: il gesto di Farris che nessuno ha visto dopo il 5-1

Come di consueto dopo ogni big match, DAZN ha pubblicato "Bordo CAM", la rubrica che racconta le gare direttamente da bordocampo. E c'è un retroscena raccontato dall'emittente riguardo il derby di Milano Inter-Milan che nessuno ha notato: come viene mostrato nelle immagini, infatti, dopo il 5-1 finale di Frattesi, Massimiliano Farris, secondo di Simone Inzaghi, si è voltato verso gli spalti e ha mostrato le cinque dita della mano contandole in relazione al risultato.