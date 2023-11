FCIN1908 / Inter vuole Bento: c’è la prelazione e il prezzo già fissato per averlo

La scelta l'Inter l'avrebbe anche fatta, ma in sede di mercato le situazioni possono spesso rovesciarsi e quindi è giusto procedere con cautela. Bento Matheus Krepski , noto semplicemente come Bento, è profilo che ormai i tifosi nerazzurri conoscono da qualche mese, perché tirato fuori durante l'ultimo mercato. I dialoghi tra Piero Ausilio e il presidente dell' Athletico Paranaense non hanno portato poi alla fumata bianca definitiva, ma non sono stati di certo vani. Gli arrivi di Sommer e Audero, infatti, hanno soltanto procrastinato la scelta del portiere col quale iniziare un nuovo ciclo dopo gli addii di Handanovic e Onana. Il brasiliano classe 1999 rimane, in tal senso, un serio indiziato.

Ha convinto tutti in viale della Liberazione, ma - come i tifosi dell'Inter ben sanno - le riflessioni da fare non sono soltanto di natura tecnica. Secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it, su Bento l'Inter è convinta di poter contare su una sorta di diritto di prelazione, forte anche di un accordo verbale con il ragazzo raggiunto in estate. Il club nerazzurro sa che con circa 15 milioni di euro, oggi, potrebbe portare a termine l'affare e regalarsi il portiere per il futuro. Le valutazioni però proseguono, perché ci sarà da capire se quel gruzzoletto non banale possa essere investito anche in maniera diversa. E portare all'affondo su altri profili magari meno onerosi per quella casella.