Conte: “Skriniar via dall’Inter? I calciatori conoscono la verità. Milan sa che se molla…”

Il tecnico nerazzurro, nella conferenza stampa prima del derby, ha spiegato il segreto che si nasconde dietro alla crescita del difensore slovacco.

Milan Skriniar è stato un "acquisto" importante per l'Inter di questa stagione. Non solo perché dopo un anno altalenante e costellato di insicurezze dettate dalle voci di mercato si è ritrovato, ma perché è cresciuto raggiungendo livelli importanti. Le ultime prestazioni, su tutte quella contro la Lazio, lo dimostrano senza se e senza ma.

In occasione della conferenza pre derby abbiamo chiesto ad Antonio Conte di raccontarci la crescita e i miglioramenti di Skriniar, che si sta confermando a livelli nuovamente alti: “Se andiamo a ritroso in tanti sulla carta dovevano lasciare l’Inter. Ma i calciatori sanno benissimo qual è la verità e qual è il mio pensiero. Sono sempre stato chiaro con loro su chi rientrava nei programmi e chi no. Milan sta facendo molto bene, penso che abbiano trovato un buon affiatamento tutti e sei i difensori. Non dimentichiamo Ranocchia, D’Ambrosio e Kolarov, tutti hanno sempre risposto bene. E’ la nostra forza, tutti si sentono importanti. Milan sa che se molla altri potrebbero prendere il suo posto. Questa competizione leale ha portato alla crescita di tutti. Il miglioramento del singolo giocatore ci rende competitivi".